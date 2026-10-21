Isma Juárez ofrece "chuches" a Emilio Delgado tras la "amarga" negociación para conformar Frente Amplio: "Hay incluso moradas de Podemos"

Isma Juárez se presenta en el acto de Frente Amplio con micrófono y chucherías para endulzar una negociación que no ha sido precisamente un camino de rosas. Entre carreras, plantones y pronósticos electorales, el reportero encuentra a algunos valientes.

Isma Juárez no necesita grandes despliegues para hacer de las suyas. El reportero de El Intermedio se presentó el pasado sábado en el acto de presentación de Frente Amplio armado con su micrófono y una bolsa de chucherías. Porque, si la política ya viene suficientemente cargada de tensiones, nunca está de más ponerle un poco de azúcar. "El azúcar nos gusta a todos. Esto une como nada", explica.

Con esa filosofía, el periodista se lanzó a sondear los ánimos de los asistentes. Juárez también organizó "la porra de los escaños" con dos jóvenes que no parecían ponerse demasiado de acuerdo sobre el futuro electoral.

Mónica García sale corriendo y Juárez oxigena sus pulmones

La suerte tampoco acompañó al reportero cuando se cruzó con Mónica García. Isma intentó arrancarle unas palabras para el programa de laSexta, pero la ministra de Sanidad tenía otros planes: "¡No me sigas!". Dicho y hecho, salió corriendo y obligó al periodista a perseguirla.

"Esquivando a posibles votantes no vamos a hacer nada", lamentó Juárez. Eso sí, encontró una forma de verle el lado positivo al plantón y hasta le agradeció su labor como ministra, al menos en lo que respecta a su capacidad pulmonar: "Me ha puesto a correr y ahora siento que mis pulmones se han oxigenado".

Pablo Bustinduy y Ada Colau tampoco tuvieron un minuto para él. "No me hacen caso ya ni los de la izquierda. Esto es increíble. Al final solo puedo hablar con Almeida, que es el único que me atiende", comentó a una de las asistentes.

Emilio Delgado acepta las chuches de Isma Juárez

Quien sí se prestó al interrogatorio fue Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid. Juárez le ofreció una de sus bolsas de chucherías para ayudarle a sobrellevar las negociaciones: "Como ha sido un poco amarga la negociación, por si quiere endulzársela. Hay incluso moradas de Podemos".

Delgado aceptó el dulce y aprovechó para lanzar su pronóstico electoral: "Vamos a ir por los 25 escaños". "El pueblo español va a estar a la altura y en estas elecciones quienes se van a llevar la sorpresa son los que han estado envenenando este país durante toda la legislatura", añadió.

Lara Hernández, coordinadora de Sumar, se mostró algo más prudente y calculó que Frente Amplio obtendrá entre 20 y 30 escaños. "Vamos a ser optimistas, pero hay que tocar realidad, ver las encuestas y cómo estamos", señaló. Optimismo, sí, pero sin perder de vista la calculadora.

Antonio Maíllo responde a las preguntas más comprometidas

El diputado de Izquierda Unida Antonio Maíllo también aceptó una de las chucherías de Juárez, aunque el verdadero dulce llegó con las preguntas. La primera fue directa: "¿Ha traicionado Gabriel Rufián a Frente Amplio?". Maíllo respondió sin rodeos: "Él no ha pertenecido nunca al Frente Amplio. Nosotros teníamos claro que Rufián iba a ir por Esquerra Republicana".

La segunda cuestión fue si, en caso de que la iniciativa salga bien, apretarán más al PSOE que durante esta legislatura. "Al PSOE se le obliga, no se puede negociar con él. Se acojona. Dicen que sí, que viene el fascismo, pero después miran de lado arrinconados", afirmó.

Por último, Juárez quiso saber si Ada Colau encabeza el proyecto porque nadie más quería ocupar ese puesto. Maíllo defendió que ella es "la persona adecuada en el momento adecuado". "El gran debate de nuestro país es la vivienda. Ese derecho humano lo tenemos que garantizar y Ada es la persona que tiene más legitimidad para garantizar un cambio en las políticas de vivienda", sentenció.

Mónica García responde a Isma Juárez en X

Un día después de la emisión de este reportaje en El Intermedio, la ministra de Sanidad respondía así al reportero a través de la red social X.

*Puedes ver El Intermedio al completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.