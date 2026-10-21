Los españoles adelantan la hora de la cena: "Más de la mitad de las reservas se hacen a las 21:00"

Los restaurantes amplían el horario de las cenas y los españoles adelantan cada vez más este momento del día. Una tendencia que, según Alba Sánchez, puede beneficiar tanto al negocio como a la salud.

Los españoles están adelantando la hora de la cena. Una tendencia que tiene una doble ventaja: los restaurantes pueden aumentar las rotaciones de mesa y los clientes, según explica Alba Sánchez en Aruser@s, mejorar sus digestiones al cenar antes.

La colaboradora muestra los horarios habituales en distintas ciudades: en Cádiz se cena a las 21:30, en Canarias a las 20:15, en Madrid a las 21:00 y en Barcelona a las 20:45. Eso sí, Alba introduce un matiz: los datos también incluyen a los turistas. "Más de la mitad de las reservas que se hacen en nuestro país son a las 21:00 de la noche", señala.

"Cuando mi madre me recogía del colegio me decía: '¿Para qué meriendas? Cena ya'", desvela la colaboradora Lourdes Tasies. Una costumbre que Hans Arús relaciona con las visitas familiares: "Nosotros no estamos lejos cuando viene la abuela a casa", bromea.

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