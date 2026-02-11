Ana Pastor, tras la medalla a EEUU concedida por Ayuso: "O está sorda o ciega, o sabe lo que pasa y le da igual: hay niños enjaulados"

"Me produce una profunda tristeza y una absoluta vergüenza como madrileña", ha confesado la periodista Ana Pastor, que acaba de llegar de Minneapolis y ha visto el horror de las atrocidades del ICE de Trump con sus propios ojos.

La periodista Ana Pastor acaba, prácticamente, de aterrizar de Minneapolis (EEUU), que se ha convertido en el epicentro de la salvaje política migratoria de Donald Trump, siendo testigo de las atrocidades del ICE, del sufrimiento de la población latina y de la solidaridad de los ciudadanos de allí. Allí mismo se han producido numerosas protestas contra Trump.

Es por ello que Pastor, que sabe muy bien lo que está pasando allí, ha lamentado profundamente el gesto que, de nuevo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido con Trump, plegándose de nuevo ante él: Ayuso dará a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por ser, dice, "el principal faro del mundo libre".

"Me produce una profunda tristeza y una absoluta vergüenza como madrileña", confiesa Pastor. "Lo que hemos visto, que es lo que está viendo cualquiera que quiera mirar, o ella está ciega y sorda, o lo sabe y le da igual. Pero hay niños de 18 meses que llevan 120 días enjaulados", lamenta.

"Hay niños que van en autobús escolar y los bajan del autobús para llevárselos. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo paran en los parques de los hospitales para llevarse a madres en maternidades. Esta es la medalla que está dando Ayuso", sentencia Pastor.

Es cierto, añade y remata, por su parte, Antonio García Ferreras, que EEUU ha sido la gran democracia del mundo y una referencia. Pero ahora no, ahora es una vergüenza para los propios demócratas estadounidenses, que se están partiendo la cara frente a los agentes del ICE". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

