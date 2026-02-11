"¿Pero Ayuso no se ha enterado de que el ICE de Trump detiene a niños de 5 años?": la crítica de Ferreras tras entregar Madrid una medalla a EEUU

Ayuso ha vuelto a mimar al 'trumpismo' y a rendirse ante Donald Trump, otorgándole esta vez a EEUU la Medalla Internacional de Madrid por "ser el principal faro del mundo libre". En el vídeo podemos ver la contundente crítica de Antonio García Ferreras.

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha plegado de nuevo al presidente de los EEUU, Donald Trump, y ha concedido a EEUU la Medalla Internacional del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque "siempre se ha mitado a EEUU con admiración por ser el principal faro del mundo libre".

La respuesta y crítica de Antonio García Ferreras, en directo en Al Rojo Vivo, ha sido clara y contundente: "¿Pero Ayuso no se ha enterado detienen a niños de cinco años? ¿Que cazan a sus padres y a sus madres? ¿Que no se atreven a ir al médico o a acompañar a sus hijos al colegio porque los agentes del ICE los meten en jaulas o los deportan o los llevan a centros de internamiento? ¿Un premio a los EEUU de Donald Trump, que está machacando literalmente a la comunidad latina e hispana?".

Y tras la, también, crítica de la periodista Pilar Velasco a este gesto de rendición de Ayuso a Trump, Ferreras continúa y señala contundente: "La pregunta es si Ayuso y su equipo se han enterado de quien es Liam Conejo Ramos, de 5 años, o quién es Yoselin, de 11 años? ¿Saben que deportan a los niños¿ ¿Que Trump ha metido a niños en jaulas, que los llevan a centros de internamiento, que machacan a sus padres, que entran en las viviendas sin orden judicial? ¿No sabe lo que hacen los agentes del ICE con los latinos y con los hispanos? Como para darle una medallita a Donald Trump por ello".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, tanto el anucio de Ayuso, como las reacciones de Ferreras y Velasco.