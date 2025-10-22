en al rojo vivo
Pablo Simón, sobre las declaraciones de Rocío Aguirre: "Si 48 victimas de la violencia machista son pocas para Vox, ¿cuántas son muchas?"
El periodista ha criticado en Al Rojo Vivo las palabras de la diputada de Vox Rocío Aguirre, que minimizó los asesinatos machistas al reducirlos a "48 al año", y ha denunciado el intento de romper el consenso contra la violencia de género.
El periodista Pablo Pombo ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las declaraciones de la diputada de Vox Rocío Aguirre, quien este miércoles ha minimizado las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista, reduciéndolas a "48 al año".
"Esto es basura. Toda esta ensalada de barbaridades tiene un único objetivo: librar una guerra cultural para acabar con un consenso que, en España, ha costado años de esfuerzo construir: el consenso en torno a la lucha contra la violencia de género", ha denunciado Pombo.
El periodista ha lanzado una reflexión clara: "Si 48 víctimas son pocas para Vox, ¿cuántas son muchas? ¿Cien? ¿Mil?".
Y ha añadido con contundencia: "La cuestión no es solo que una mujer asesinada sea demasiado —que lo es—; la cuestión es que una sola mujer que viva con miedo ya es una barbaridad en una sociedad democrática".
Pombo ha hablado desde la humildad y ha querido dejar claro que, como hombre, no pretende decirle a ninguna mujer lo que debe hacer: "A las mujeres conservadoras, que tomen nota de esto", ha concluido.
