Alfredo Corell analiza el brote de hantavirus: "El foco a nivel internacional debería ser intentar localizar a los que desembarcaron en Santa Elena"

El catedrático de Inmunología ha explicado en Al Rojo Vivo que la secuenciación del hantavirus del MV Hondius confirma que es la cepa Andes, la más contagiosa y virulenta, aunque descarta mutaciones que aumenten su peligrosidad.

El catedrático de Inmunología Alfredo Corell ha analizado en Al Rojo Vivo las últimas novedades sobre el brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius, después de que la secuenciación del virus confirmara que se trata de la cepa Andes, considerada la más virulenta y con mayor capacidad de transmisión entre personas, aunque sin mutaciones respecto a las variantes ya conocidas.

"Es importantísimo", destaca Corell, quien recordó que los primeros análisis ya apuntaban a una coincidencia del "99,9%" con la cepa original de los Andes. El inmunólogo explicó que este tipo de virus, formados por ARN, presentan una capacidad relativamente alta de mutación, por lo que existía cierta preocupación sobre una posible variante más transmisible o letal.

"Siempre queda la duda de si durante el contagio se ha producido alguna mutación que lo haga más transmisible o más agresivo. La evolución de los hechos ya nos indicaba que probablemente no era así, pero ahora la secuenciación lo confirma y eso es una gran noticia", señaló.

Corell también quiso poner el foco en la vigilancia epidemiológica desplegada tras el desembarco de los pasajeros y defendió la prudencia de los protocolos activados por las autoridades sanitarias. En ese sentido, explicó que las dos mujeres monitorizadas en Barcelona y Alicante no eran consideradas contactos estrechos según los criterios epidemiológicos habituales.

"El concepto de contacto estrecho no es alguien que va sentado unas filas más atrás en un avión", precisó. Aun así, subrayó que se ha optado por maximizar la prevención y realizar un seguimiento amplio de todos los pasajeros del vuelo. "Creo que podemos estar bastante tranquilos porque, si aparecen casos, todo está muy controlado", afirmó.

El inmunólogo mostró, sin embargo, mayor preocupación por algunas personas que desembarcaron previamente en la isla de Santa Elena y que podrían no haber contactado todavía con las autoridades sanitarias de sus respectivos países.

"Ese sería ahora mismo el principal foco de preocupación internacional", advirtió. "Podrían estar contagiados sin saberlo todavía, no haber desarrollado síntomas y, posteriormente, transmitir el virus a personas de su entorno". Por ello, defendió la importancia de localizar a esos pasajeros y rastrear todos sus contactos estrechos para evitar posibles cadenas de transmisión.

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