El partido de extrema derecha Vox ha vuelto a convertirse este martes en protagonista de la polémica. En esta ocasión, ha sido por un controvertido mensaje publicado en Twitter que ha despertado la indignación y la rabia de muchos andaluces. Desde su cuenta en el Parlamento de Andalucía, Vox ha señalado que "Juanma moreno homenajea, junto a PSOE y comunistas, al lunático islamófilo Blas Infante".

"En Vox Andalucía tenemos claro que este radical que buscaba dividir a los españoles no merece ningún tipo de homenaje. Andalucía no le debe nada", concluyen en ese mismo mensaje. Unas declaraciones que, como decimos, no han gustado nada a muchísimos andaluces; entre ellos, al periodista José Enrique Monrosi, que ha sido tajante en su crítica a la formación de la extrema derecha: "Saben quién es Blas Infante, igual que saben quién era García Lorca. Por eso lo señalan como enemigo, porque representa justo lo contrario".

En Al Rojo Vivo, Monrosi ha respondido primero al expresidente Aznar, quien este martes ha asegurado que la nueva ley de memoria democrática es "un disparate hecho por terroristas y pactado por terroristas". A estas palabras ha contestado el periodista de 'infoLibre' recordando que "Bildu no es ETA, ETA no existe, y lo que es una traición a la Constitución es tener alianzas estratégicas con la ultraderecha, que representa justo todo lo contrario de lo que hemos construido en este país en los últimos 40 años".

A destacar, el "estado de las autonomías, los derechos y libertades y cualquier tipo de avance social", ha enumerado Monrosi, quien ha denunciado que en Vox "odian la bandera andaluza, la desprecian, y por eso desprecian también a Blas Infante". También, por eso, según ha concluido, dicen "cosas tan indecentes como las que han dicho hoy, y por eso los andaluces en las elecciones les han puesto en su sitio, no pintan nada".