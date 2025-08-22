Miguel Sebastián califica de "humillante" el acuerdo de la UE con EEUU, pero advierte: "Le va a salir mal a Trump"

El economista ha señalado que el acuerdo que la UE ha firmado con Estados Unidos supone una "pérdida de competitividad" para Europa. "Lo único bueno podría ser el tema de los automóviles", ha explicado.

Miguel Sebastián ha calificado de "humillante" el acuerdo comercial que ha alcanzado la Unión Europea con Estados Unidos. "Supone una pérdida de competitividad para Europa", ha señalado.

Sin embargo, ha dejado claro que esto acabará "saliéndole mal" a Donald Trump, porque va a tener más inflación y va a haber un desvío de las exportaciones europeas a otros países.

"Ya se está notando una caída de las exportaciones españolas a EEUU de un 5%, mientras aumentan a China en un 13%", ha destacado. Por tanto, ha dejado claro que, al final, Trump tendrá "más dificultad para que bajen los tipos de interés".

Lo único bueno de este acuerdo ha confesado que es el tema de los automóviles, que tendrían un arancel del 15% en vez del 27%, aunque esto será así en caso de que "se inicien todas las aprobaciones legislativas que requiere en el marco de la UE". Una condición que ha asegurado que lo que demuestra es que este es un acuerdo "basado en la desconfianza".