Ahora

Acuerdo comercial

Miguel Sebastián califica de "humillante" el acuerdo de la UE con EEUU, pero advierte: "Le va a salir mal a Trump"

El economista ha señalado que el acuerdo que la UE ha firmado con Estados Unidos supone una "pérdida de competitividad" para Europa. "Lo único bueno podría ser el tema de los automóviles", ha explicado.

Miguel Sebastián califica de "humillante" el acuerdo de la UE con EEUU, pero advierte: "Le va a salir mal a Trump"

Miguel Sebastián ha calificado de "humillante" el acuerdo comercial que ha alcanzado la Unión Europea con Estados Unidos. "Supone una pérdida de competitividad para Europa", ha señalado.

Sin embargo, ha dejado claro que esto acabará "saliéndole mal" a Donald Trump, porque va a tener más inflación y va a haber un desvío de las exportaciones europeas a otros países.

"Ya se está notando una caída de las exportaciones españolas a EEUU de un 5%, mientras aumentan a China en un 13%", ha destacado. Por tanto, ha dejado claro que, al final, Trump tendrá "más dificultad para que bajen los tipos de interés".

Lo único bueno de este acuerdo ha confesado que es el tema de los automóviles, que tendrían un arancel del 15% en vez del 27%, aunque esto será así en caso de que "se inicien todas las aprobaciones legislativas que requiere en el marco de la UE". Una condición que ha asegurado que lo que demuestra es que este es un acuerdo "basado en la desconfianza".

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego sigue sin dar tregua: se reactivan varios focos en Pontevedra y las llamas empeoran en El Bierzo por el viento
  2. Enfado monumental en el PSOE con el PP: exigen que Bendodo rectifique y tachan a Feijóo de ser el "político más sucio del país"
  3. Los civiles, los más afectados por la guerra: representan el 83% de las muertes en Gaza
  4. Así fue la patrulla del 'agente Trump' en Washington: el presidente, repartidor de comida basura para el Ejército
  5. "Cortes de pelo adecuado" y uniformes en los colegios: las nuevas normas de Bukele para "fortalecer la disciplina" en El Salvador
  6. Asesinato frustrado en Málaga: detienen a dos sicarios, uno de ellos menor, cuando se disponían a cometer el crimen