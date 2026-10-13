Alberto Garzón, sobre Marruecos: "Hay que entender la reacción del Gobierno como una estrategia para evitar una escalada"

El economista defiende la estrategia del Gobierno de evitar una escalada con Marruecos tras la entrada de buques en aguas de Ceuta y advierte del riesgo de alimentar el nacionalismo y la tensión entre ambos países.

El economista y exministro Alberto Garzón ha analizado en Al Rojo Vivo la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta durante la llegada masiva de migrantes y ha defendido una respuesta basada en la firmeza diplomática y la desescalada. El exministro considera que Marruecos utiliza distintos instrumentos de presión en un contexto de reivindicación de la soberanía de Ceuta y Melilla, pero advierte de que España no debe responder a cada movimiento elevando la tensión.

"Yo creo que es obvio que aquí el problema de fondo es que tienes a un país vecino que tiene una práctica común de reivindicación de Ceuta y Melilla para sí y, por lo tanto, presiona con todas las armas que tiene", ha señalado Garzón. También ha aludido a los aliados internacionales de Marruecos, entre ellos Estados Unidos e Israel, para explicar el contexto geopolítico en el que se produce esta tensión.

A su juicio, España debe mantener una posición firme sin caer en provocaciones que puedan agravar el enfrentamiento. "Yo creo que es obvio que no podemos ceder como país, pero tampoco podemos entrar al trapo de cada cosa que Marruecos está poniendo encima de la mesa para caldear los ánimos de enemistad simbólica y profunda entre Marruecos y España", ha afirmado.

Garzón ha defendido, en este sentido, que la actuación del Gobierno debe entenderse como "un intento de evitar una escalada". Para ilustrarlo, ha advertido del peligro de que los discursos de ambos países alimenten la confrontación, tanto desde quienes cuestionan la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla como desde quienes presentan la situación como una invasión marroquí.

"Como no tengas gente responsable arriba que lo que haga sea bajar el balón al suelo y decir 'vamos a desescalar', esto puede ser incontrolable", ha alertado. El exministro ha rechazado que la respuesta a esta crisis derive en una confrontación militar: "No quiero una guerra ni quiero ninguna cosa que tenga una vertiente militar".

En su opinión, es posible defender la soberanía española sin renunciar a la vía diplomática. "Se puede canalizar de manera que, sin ceder nada, puedas hacer diplomacia y puedas hacerlo destensando", ha sostenido.

El exministro también ha advertido de que el nacionalismo puede convertirse en una herramienta para reforzar el poder político en Marruecos, especialmente en un país del que, según ha señalado, parte de la población emigra por la falta de oportunidades. Por ello, considera que España debe evitar reproducir esa misma dinámica: "Sería un desastre que eso fuera el espejo de lo que estaba haciendo Marruecos".

Por último, Garzón ha defendido una respuesta pragmática que tenga en cuenta a todos los actores implicados en la crisis de Ceuta. Ha recordado que Marruecos es una parte necesaria de la solución y que también deben participar las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox en el reparto de menores migrantes.

"Lo que hay que hacer es no caer en cada trampa, no caer en la provocación y no ceder", ha concluido. Para Garzón, la responsabilidad política pasa por rebajar la tensión y evitar los discursos belicistas, que, a su juicio, solo contribuyen a alimentar el nacionalismo en ambos países.

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