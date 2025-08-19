Albares insiste en un alto el fuego que acabe con la "matanza" en Ucrania: "Ahora tenemos que ver la voluntad de paz de Putin"

Qué está diciendo El ministro de Exteriores español incide en la necesidad, tras ese alto el fuego, de que haya garantías de seguridad para Ucrania. Es la única forma, dice, de asegurar que "esto no volverá a ocurrir".

Tras la reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, seguida de un encuentro multilateral con líderes europeos y de la OTAN, la 'Coalición de Voluntarios' se ha reunido telemáticamente para reafirmar el apoyo a Ucrania en la defensa de su libertad y soberanía. José Manuel Albares, ministro de Exteriores, destaca la importancia de establecer garantías de seguridad tras un alto el fuego, subrayando que "la pelota está en el tejado de Rusia". Albares valora positivamente la reunión en Washington y enfatiza la necesidad de una paz justa y duradera que no beneficie al agresor. Europa debe ser parte integral de las decisiones de paz, ya que lo que ocurre en Ucrania afecta directamente a su seguridad, insiste. Además, resalta la importancia de coordinarse con Estados Unidos y Zelenski para avanzar hacia un alto el fuego y evaluar la verdadera voluntad de paz de Rusia y Vladímir Putin.

Tras la reunión entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, que este lunes albergó también un encuentro multilateral con varios líderes europeos y de la OTAN, la llamada 'Coalición de Voluntarios' ha mantenido una nueva reunión telemática este martes en la que, según traslada José Manuel Albares en Al Rojo Vivo, se ha puesto de relieve el apoyo a Ucrania"para defender su libertad y soberanía".

Algo que, según el ministro de Exteriores, requiere centrarse en "las garantías de seguridad que tienen que ponerse encima de la mesa una vez que se consiga un alto el fuego que pare estas muertes", porque "serán lo que nos garantice que esto no volverá a ocurrir". "La pelota ahora mismo está en el tejado de Rusia", subraya el jefe de la diplomacia española. "Tenemos que saber la credibilidad que podemos darle a los deseos de paz de Rusia, que hasta ahora han sido ninguno", incide.

Albares, que valora positivamente la reunión de la víspera en Washington, celebra "todo lo que sea hablar de paz y coordinarnos entre europeos y EEUU, entre aliados de la OTAN". "Todos juntos tenemos que trabajar por una paz que sea justa, que garantice la soberanía y la liberad de Ucrania y que sea duradera, que no sea un paréntesis entre dos guerras", apostilla el ministro, que advierte de que "una guerra de agresión no puede tener un premio para el agresor".

Así, el ministro insiste en que ahora hay que centrarse, en primer lugar, en un alto el fuego. "Ahí se comprobará de verdad la voluntad de paz de Rusia o la nula voluntad de paz de Rusia, como hasta ahora. Un alto el fuego que garantice que terminamos con esta matanza sin sentido", señala Albares, que pone el foco también en las garantías de seguridad. La principal, sostiene, "es un ejército ucraniano capaz de seguir defendiendo la soberanía de Ucrania para que esto no vuelva a ocurrir".

Además, el titular de Exteriores incide en que "la voz de Europa tiene que ser parte de esa paz, porque lo que ocurra en Ucrania impacta directamente sobre la seguridad de Europa". En este sentido, y ante la pregunta de si se ninguneó a Europa en la Casa Blanca, Albares sostiene que "los objetivos europeos ayer se consiguieron". "No puede haber una paz sobre Ucrania sin Ucrania y no puede haber decisiones que afecten a la seguridad europea sin los europeos", insiste.

A su juicio, el lunes "hubo un acercamiento de posiciones entre Europa y Estados Unidos y una mayor coordinación con el presidente Zelenski" y esto "son buenas noticias". Con respecto a los siguientes pasos, añade, "ahora tenemos que ver la voluntad de paz de Rusia y de Vladímir Putin", si finalmente hay un encuentro del presidente ruso y Zelenski, "si se aborda un alto el fuego incondicional y si vamos hacia una auténtica paz".