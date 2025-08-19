Ahora

La puesta en escena

"Papi Trump": Rusia se mofa de los líderes europeos tras la reunión con Zelenski en la Casa Blanca

El contexto Trump hizo de anfitrión de un encuentro multilateral en el que quedó claro su rol... y cómo sus aliados se ven obligados a pasar por el aro. Y eso no ha pasado inadvertido en Rusia.

Donald Trump, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, Mark Rutte y Keir Starmer, en la reunión conjunta en la Casa BlancaDonald Trump, Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Alexander Stubb, Ursula von der Leyen, Mark Rutte y Keir Starmer, en la reunión conjunta en la Casa BlancaAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La última visita de Volodímir Zelenski a la Casa Blanca arroja la posibilidad de que el presidente ucraniano se reúna frente a frente con Vladímir Putin en las próximas semanas. Así lo avanzaba Donald Trump, que hizo de anfitrión de una cumbre a la que asistieron varios líderes europeos y de la OTAN y en la que se habló de garantías de seguridad para Ucrania. Pero ese encuentro multilateral deja imágenes que reflejan el papel del presidente estadounidense ante sus socios... y cómo estos se ven obligados a bailar a su son.

Una puesta en escena que deja momentos tan surrealistas como la de Trump, que llegó a bromear sobre el traje de Zelenski o el moreno del canciller alemán, Friedrich Merz, mostrando su colección de gorras al presidente francés, Emmanuel Macron, y al mandatario ucraniano, o la reveladora disposición que adoptaron los dirigentes europeos en el Despacho Oval, con Trump sentado tras su escritorio y los líderes rodeando su mesa, en una escena que casi recuerda a un grupo de alumnos ante su profesor.

Ante ese Trump aleccionador se sentaban la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; Merz; Macron; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; Zelenski y el jefe de la OTAN, Mark Rutte. Un lenguaje no verbal que no ha pasado inadvertido para los rusos. El director del fondo soberano de inversión de Rusia, Kirill Dmitriev, se hacía eco de la instantánea en sus redes sociales, que acompañaba del siguiente mensaje: "'Papi' Trump y los líderes de la UE".

Por su parte, el expresidente ruso Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, iba incluso más lejos, asegurando que la llamada 'Coalición de los Dispuestos', a la que tachó de "belicista" y "antirrusa", no había logrado "superar" a Trump "en su territorio". "Europa le agradeció y le hizo la pelota", sentenciaba en la red social X.

"La pregunta es qué melodía interpretará el payaso de Kyiv sobre garantías y territorios en su país, una vez que se ponga de nuevo su uniforme militar verde", añadía, en alusión al presidente Zelenski, para quien la cesión de territorio a Rusia ha sido siempre una línea roja de cara a un acuerdo de paz. Tras la cumbre en Washington, el propio Zelenski aseveró que cualquier acuerdo territorial tendrán que abordarlo Moscú y Kyiv directamente.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Las llamas calcinan 340.000 hectáreas en los últimos 12 días de ola de incendios en España
  2. Sánchez anuncia la declaración de zonas de emergencia y apela a "la lealtad institucional" para hacer frente los incendios
  3. La cumbre en la Casa Blanca allana el camino a una reunión entre Putin y Zelenski en las próximas dos semanas
  4. El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación de fondos públicos
  5. La lucha contra las estafas telefónicas: estas son las técnicas más usadas por los delincuentes digitales
  6. El caso de Diego Fernández Lima: 40 años desaparecido hasta que un derrumbe reveló sus restos