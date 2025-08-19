"Papi Trump": Rusia se mofa de los líderes europeos tras la reunión con Zelenski en la Casa Blanca

El contexto Trump hizo de anfitrión de un encuentro multilateral en el que quedó claro su rol... y cómo sus aliados se ven obligados a pasar por el aro. Y eso no ha pasado inadvertido en Rusia.

La cumbre en la Casa Blanca con Volodímir Zelenski y líderes europeos y de la OTAN deja imágenes que muestran el papel dominante de Donald Trump, quien bromeó sobre el traje de Zelenski y el moreno del canciller alemán, Friedrich Merz. La disposición de los líderes europeos alrededor de Trump en el Despacho Oval la ha destacado con sorna el director del fondo soberano de inversión de Rusia, Kirill Dmitriev.

La última visita de Volodímir Zelenski a la Casa Blanca arroja la posibilidad de que el presidente ucraniano se reúna frente a frente con Vladímir Putin en las próximas semanas. Así lo avanzaba Donald Trump, que hizo de anfitrión de una cumbre a la que asistieron varios líderes europeos y de la OTAN y en la que se habló de garantías de seguridad para Ucrania. Pero ese encuentro multilateral deja imágenes que reflejan el papel del presidente estadounidense ante sus socios... y cómo estos se ven obligados a bailar a su son.

Una puesta en escena que deja momentos tan surrealistas como la de Trump, que llegó a bromear sobre el traje de Zelenski o el moreno del canciller alemán, Friedrich Merz, mostrando su colección de gorras al presidente francés, Emmanuel Macron, y al mandatario ucraniano, o la reveladora disposición que adoptaron los dirigentes europeos en el Despacho Oval, con Trump sentado tras su escritorio y los líderes rodeando su mesa, en una escena que casi recuerda a un grupo de alumnos ante su profesor.

Ante ese Trump aleccionador se sentaban la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; Merz; Macron; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; Zelenski y el jefe de la OTAN, Mark Rutte. Un lenguaje no verbal que no ha pasado inadvertido para los rusos. El director del fondo soberano de inversión de Rusia, Kirill Dmitriev, se hacía eco de la instantánea en sus redes sociales, que acompañaba del siguiente mensaje: "'Papi' Trump y los líderes de la UE".

Por su parte, el expresidente ruso Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, iba incluso más lejos, asegurando que la llamada 'Coalición de los Dispuestos', a la que tachó de "belicista" y "antirrusa", no había logrado "superar" a Trump "en su territorio". "Europa le agradeció y le hizo la pelota", sentenciaba en la red social X.

"La pregunta es qué melodía interpretará el payaso de Kyiv sobre garantías y territorios en su país, una vez que se ponga de nuevo su uniforme militar verde", añadía, en alusión al presidente Zelenski, para quien la cesión de territorio a Rusia ha sido siempre una línea roja de cara a un acuerdo de paz. Tras la cumbre en Washington, el propio Zelenski aseveró que cualquier acuerdo territorial tendrán que abordarlo Moscú y Kyiv directamente.