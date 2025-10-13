Desnudos o disfrazados: así protestan los vecinos de Portland contra el despliegue de la Guardia Nacional

El contexto Los participantes se burlan así de la política migratoria de Donald Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Algunos desnudos y otros disfrazados, de esta manera tan original han recorrido miles de vecinos varios kilómetros en bicicleta hasta la oficina local del Servicio de Inmigración en Portland (EEUU) para protestar contra el despliegue de la Guardia Nacional en el estado.

“Estoy aquí, nunca he hecho un paseo en bicicleta desnuda, pero estoy aquí porque siento que este es el motivo para hacerlo, y porque creo que es una forma alegre de protesta”, ha comentado una de las manifestantes.

Los participantes ven la burla como un arma contra la política migratoria de Donald Trump. Por ejemplo, algunos llevan disfraces hinchables para reírse de los agentes de inmigración.

Otros, han reproducido con altavoces la mítica canción de la serie de Benny Hill durante la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Portland.

La mofa también ha llegado a las televisiones, donde las imitaciones de Noem son virales. Dicen que es el tipo de persona menos frecuente en Washington, ya que es "la única morena a la que Trump escucha".

Mientras, la Administración Trump ha utilizado la parodia para su propaganda de reclutamiento de agentes para su caza al migrante.

En otras ciudades como Chicago, el humor brilla por su ausencia. Allí la Policía reprime rápido a los manifestantes y les disuade a palazos.

