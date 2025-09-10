Alán Barroso, sobre el PP y Feijóo: "La única intervención que hace últimamente la oposición es hablar de lo que hacen los jueces, en vez de hablar de vivienda"

"Ojalá tuviéramos una oposición que hiciese de oposición y hablase de vivienda, que es el principal problema que tenemos", afirma el politólogo Alán Barroso. En el vídeo, todos los detalles.

El politólogo Alán Barroso analiza algunas de las frases más candentes que se han pronunciado en la primera sesión de control del nuevo curso escolar y político: Albero Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de actuar "por miedo a los jueces" y el presidente del Gobierno le ha reprochado a su vez que se haya "mimetizado con la ultraderecha".

En primer lugar, el politólogo analiza las palabras de Gabriel Rufián (ERC) en esta sesión: "Lo que hace es, en esta posición extraña que le ha tocado a un independentista catalán de ejercer la portavocía de la izquierda española, apretar un poco el cinturón a Pedro Sánchez y decir una cosa que tal vez olvida el electorado progresista".

Y es que, continúa explicando, que teniendo lo que tiene enfrente: a un Feijóo cantando 'me gusta la fruta' y a Tellado hablando de fosas... Se nos olvida que ser de izquierdas en este país no solo se define por lo que tiene enfrente, sino que debería estar a otras cosas, como por ejemplo, atacar el problema de la vivienda: "Ojalá el cara a cara entre Feijóo y Sánchez hubiera ido por ahí", subraya.

Igualmente, destaca Barroso la oposición que hace ahora el PP: "He visto un atisbo y una esperanza en el que Feijóo hablaba de vivienda, pero no, después se ha ido por la tónica habitual de hablar de lo que hacen los jueces (...) Básicamente, la única intervención que hace últimamente la oposición es hablar de los titulares de lo que hacen los jueces. Ojalá tuviéramos una oposición que hiciese de oposición y hablase de vivienda, que es el principal problema que tenemos". En el vídeo, podemos ver al completo su análisis.