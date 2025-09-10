en al rojo vivo
Vallín, tras los audios de Koldo y Ábalos sobre mujeres: "Quien no puede ser acusado de maltrato cree que eso lo convierte en feminista"
En Al Rojo Vivo, el periodista y escritor critica la defensa de Ábalos tras la difusión de nuevos audios en los que conversa con Koldo sobre las mujeres con las que iban a pasar la noche: "Que no haya sido acusado de maltrato no lo convierte en feminista ni lo exime de ser machista".
En los audios revelados en el marco del caso Koldo, se escucha a José Luis Ábalos conversando con su mano derecha sobre las mujeres con las que iban a pasar la noche. "La Carlota, se enrolla que te cagas", decía Ábalos, a lo que Koldo respondía: "No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna".
A pesar de estos audios, Ábalos se reivindica ahora como feminista. En una entrevista con OkDiario, asegura: "Yo no he tenido nunca ningún cuestionamiento de mi trato ni de mi respeto a las mujeres", y destaca que ha impulsado a mujeres a puestos de responsabilidad tanto en el Ministerio de Transportes como en empresas públicas. "He respetado, he luchado por la igualdad de derechos, he promovido siempre a mujeres a puestos de responsabilidad", insiste.
En Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Vallín ha criticado esta postura: "La explicación que ha dado hoy Ábalos vuelve a poner de manifiesto algo que se está convirtiendo en casi una constante: aquel que no puede ser acusado de un delito de maltrato cree que eso lo convierte en feminista. No todo lo que está mal o es indecente debe estar en el código penal; hay comportamientos deshonrosos y declaraciones indecentes que no constituyen un delito. Que él no haya sido acusado de maltrato no lo convierte en feminista ni lo exime de ser machista".