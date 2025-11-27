Alan Barroso, tras decir Pradas en Salvados que Mazón no estaba "preocupado" cuando le informaba el día de la DANA: "Además de inútil, psicópata"

Este domingo, Salvados entrevista a la que fuera exconsellera de Interior, Salomé Pradas. En una promo del programa, Pradas asegura que Mazón no parecía "preocupado" cuando llegó al Cecopi. En el vídeo podemos ver la reacción del politólogo Alán Barroso.

La que fuera consellera de Interior el día de la peor tragedia de los últimos tiempos en Valencia, la DANA del 29 de octubre de 2024, Salomé Pradas, hablará en exclusiva este domingo en Salvados sobre la gestión que se hizo de aquel día y las conversaciones que mantuvo con Mazón. Pradas es la única imputada junto a su número dos, Emilio Argüeso, en la investigación judicial que está llevando a cabo la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torralba.

En uno de los anuncios promocionales del programa, que se podrá ver en laSexta este domingo a partir de las 21:30, Pradas asegura que "no" notó "preocupado" a Carlos Mazón cuando le informó de las "dificultades" en Utiel el día de la DANA, sino que sólo se limitó a pedirle que le mantuviese informado.

"No le notó preocupado. Eso quiere decir que, además de un inútil, era un psicópata, por la ausencia absoluta de empatía hacia lo que estaba ocurriendo ese día, mientras morían decenas de personas", responde el politólogo Alan Barroso, aludiendo a unas palabras que ha pronunciado en la sesión de investidura el nuevo president, Pérez Llorca, el número dos de Mazón, que le sustituirá al frente de la Generalitat Valenciana.

"Ha dicho Pérez Llorca que, si le eligen, solo si le eligen, pediremos perdón a las víctimas: un perdón sin consecuencias es solamente una excusa, no vale de nada; un perdón tiene que ir acompañado de una acción", subraya Barroso. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

