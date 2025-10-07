Alán Barroso, tras conocer que Pradas sabía desde mediodía que debía vigilar el Poyo: "No solo han mentido a la jueza, sino a todos los familiares de las víctimas"

El politólogo Alán Barroso critica a la Generalitat Valenciana tras conocer nuevas imágenes del CECOPI, del día de la DANA, que muestran cómo la exconsellera de Emergencias sabía desde las 12:30 h que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro.

Un nuevo vídeo del CECOPIdemuestra cómo Salomé Pradas, ya ex exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana que preside Carlos Mazón, conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro el día de la tragedia de la DANA del 29 de octubre; unas imágenes de esa misma mañana en las que se ve la preocupación de la exconsellera por la situación de los barrancos.

Pero no sólo eso, sino que como critica Antonio García Ferreras, la cuestión no es solo el contenido de esas imágenes, sino que negaron a la jueza que investiga la gestión de la DANA que hubiese material gráfico o cualquier tipo de soporte físico de ese día: "Mintieron a la jueza", lamenta el director y conductor de Al Rojo Vivo.

"Y lo peor es que además se lo has dicho a todos los familiares de las víctimas. Les han mentido en la cara", le responde por su parte el politólogo Alán Barroso. "Aunque ni siquiera se van a sorprender, porque no es la primera vez ni probablemente sea la última mentira. Lo inexplicable es que esto nos tenga consecuencias políticas, porque judicialmente las cosas van más lentas y seguramente terminemos viendo algo".

Por otro lado, critica también el politólogo que desde la comisión de investigación del PP en las Cortes solo hacen que invitar a declarar al Gobierno de España y no al autonómico, que es quien tenía la competencia: "No invitan a Mazón ni a Pradas, y lo peor de todo es que no invitaron siquiera a las víctimas", critica el politólogo, rematando que "es todo de una desfachatez que no entiende cómo Feijóo no desplaza ya a Mazón, cuando se va a cumplir ya un año de la tragedia. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.