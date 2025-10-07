Joan Tardá reflexiona sobre las reacciones al 'caso Koldo': "Venimos de una sociedad donde el mayor corrupto era el rey"

El exportavoz de ERC en el Congreso ha señalado que con este caso "ya hubiese caído cielo y tierra" de no ser porque venimos de una sociedad en la que hace tan solo 15 años había la convicción de que "todos son iguales".

Joan Tardá ha reaccionado a la última información que ha salido a la luz sobre el 'caso Koldo', destacando que todavía no se ha demostrado que el PSOE "participara como estructura orgánica en la trama de una financiación fraudulenta o corrupta".

Pese a esto, el exportavoz de ERC en el Congreso ha confesado que está convencido de que ya habría caído "cielo y tierra" de no ser porque venimos de una sociedad en la que hace tan solo 10-15 años existía la convicción de que "todos son iguales" y de que "si no roba uno, roba otro".

"Venimos de una sociedad en la que el mayor corrupto era el rey de España", ha destacado.

De hecho, ha indicado que está convencido de que dentro de unos años, aunque no haya pedido perdón ni devuelto el dinero, es posible que "se le haga un entierro de Estado a un corrupto".

