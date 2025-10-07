Ferreras, tajante tras conocer que Pradas ya sabía a las 12:30 h que debían vigilar el Poyo: "Es impresionante, y además mintieron a la jueza"

Antonio García Ferreras reacciona a las nuevas imágenes del día de la DANA, grabadas en el CECOPI, que muestran cómo Pradas sabía desde mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro. En el vídeo, todos los detalles.

Un nuevo vídeo del CECOPIdemuestra cómo Salomé Pradas, consejera de Emergencias el día de la tragedia de la DANA de Valencia, conocía a mediodía que debían vigilar el barranco del Poyo y el río Magro, unas imágenes que muestran, la misma mañana del 29 de octubre de 2024, la preocupación de la ya exconsellera por la situación de los barrancos. En este mismo vídeo podemos estas imágenes.

Tras conocerlas, Antonio García Ferreras, director y conductor de Al Rojo Vivo, se muestra contundente: "Es muy revelador (...) Salomé Pradas es informada a las 12:32 h, pero claro, un tipo como Mazón que tiene la cara muy dura dirá ahora: 'Ya sabemos que estaba informada, pero luego se rebajó y luego fue por la noche cuando aumentó...'. Pero la clave no es esa, sino que estamos viendo unas imágenes que la Generalitat y Emergencias negaba que existían, se las han ocultado (...) Esas imágenes existen, no es una recreación de la IA".

Sin embargo, añade Ferreras, "esas imágenes se las negaron a la jueza que investiga la gestión de la DANA y también a las Cortes Valencianas, que habían preguntado al PSPV-PSOE, y dijeron que no existía nada, que no existía ninguna grabación"; sin embargo, "estamos demostrando que estas imágenes existen". "Es impresionante", remata Ferreras, "el tema no es solo el contenido, sino que le has dicho a la jueza que no hay nada grabado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.