Ainhoa Martínez, sobre Mazón: "Lo más grave es que cuando acabó la comida se fue dando un paso en dirección contraria a la Generalitat o al Cecopi"

La periodista Ainhoa Martínez critica al todavía president tras conocer el contenido de algunas conversaciones que tuvieron Mazón y Salomé Pradas aquella fatídica tarde del 29 de octubre de hace un año. En el vídeo, los detalles.

"Es de una despreocupación insoportable", afirma la periodista de 'ABC', Ainhoa Martínez sobre Carlos Mazón, tras conocer las nuevas informaciones sobre lo que hizo el todavía president la tarde de la tragedia de la DANA.

Según pudo saber laSexta, la entonces consellera Salomé Pradas le dijo al president, a las 17:37, que Utiel estaba inundado y que la UME no podía llegar y que a las 18:16 le transmitió su gran preocupación por la presa de Forata.

Primero dijo que no sabía nada de lo que estaba pasando, recuerda Martínez, pero es que luego "nos enteramos de que todo era mentira, porque sí estaba informado". "Y aún así con esa información, que es lo que es aún más grave, decidió no solo no interrumpir la comida, sino que cuando la terminó se fue dando un paseo en dirección contraria a la Generalitat o al Cecopi, que era donde tenía que estar", critica contundente la periodista.

Es por ello que Martínez reconoce que no tiene "ninguna expectativa" de la delcaración de Mazón en la comisión de investigación en Les Corts Valencianes, donde declarará la tarde de este martes, más allá de que tiene que decir la verdad: "Y luego, veremos si algún grupo parlamentario decide poner acciones judiciales por mentir en su discurso", conlcuye. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

