Rosa Álvarez, sobre Mazón: "Necesita seis asesores porque hay que tapar 229 vidas"

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA advierte sobre la comparecencia de Mazón esta tarde en el Congreso: "Esperamos que vuelva a instalarse en la mentira, repartiendo responsabilidades entre todas las administraciones e incluso hasta entre las víctimas".

Desde el Palau de la Generalitat, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, se ha pronunciado sobre la exclusiva que revelaba que Salomé Pradas alertó a Carlos Mazón a las 17:37, mientras él estaba en una comida, de que en Utiel había personas atrapadas por las inundaciones: "¿Qué me va a parecer? Lo mismo que a cualquier persona que no sea un psicópata. No hay derecho. Además, esa no era una reunión institucional y cualquier persona en su sano juicio no debería haberla tenido. Y, segundo, tendría que haberse levantado e intentar salvar vidas", ha denunciado Álvarez.

Aunque la exconsellera tenía competencias, según Álvarez, "no era competente, pero él tampoco lo era en nada. Sin embargo, debería haberse puesto a intentar salvar vidas".

También se ha pronunciado sobre la comisión de investigación en las Cortes Valencianas, donde las víctimas quedaron fuera debido a la presencia de seis asesores de Mazón. Álvarez ha sido tajante: "Necesita seis asesores, 60 o 600, porque hay que tapar 229 vidas que, por su responsabilidad o su falta de responsabilidad, fallecieron aquel día. Nosotros no necesitamos ningún asesor para ir a la comparecencia en el Congreso".

Respecto a la comparecencia de Mazón esta tarde en el Congreso, Álvarez advierte: "Esperamos que vuelva a instalarse en la mentira, repartiendo responsabilidades entre todas las administraciones e incluso, seguramente, hasta entre las víctimas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.