Ainhoa Martínez califica de "gravedad absoluta" el escándalo de Ribera en Madrid: "Estamos hablando de traficar con la vida y la muerte de las personas"

La periodista analiza el escándalo de la empresa privada Ribera Salud, gestora del hospital público de Torrejón, en el que su CEO pedía, a través de unos audios revelados por El País, alargar intencionadamente las listas de espera de los pacientes del centro para obtener dinero.

La periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC', clifica de "gravedad absoluta" lo que está ocurriendo con la empresa privada Ribera Salud, gestor del hospital público de Torrejón (Comunidad de Madrid), después de conocer, a través de unos audios revelados por El País, que su CEO, Pablo Gallart, pedía alargar intencionadamente las listas de espera de los pacientesdel centro para así obtener un mayor beneficio económico.

"No solo estamos hablando de la sanidad como un negocio, sino de traficar con la vida y la muerte de las personas, porque las listas de espera tienen un impacto directo en la esperanza de vida de las personas que están enfermas, cuanto más tiempo se pasa en una lista de espera, menores son las probabilidades de curarte", afirma la periodista.

También hemos conocido que hasta cuatro directivos del grupo Ribera que denunciaron sus y otras medidas para ganar más fueron despedidos, algo que también critica de forma contundente Martínez: "¿Qué pasa con los canales internos en este país? Porque luego nos preguntamos que cómo pueden prosperar cosas como las de Koldo, por ejemplo. Porque cuando denuncias, al final, quien te vas fuera eres tú".

