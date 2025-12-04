Ahora

Escándalo sanitario

Tania García, delegada de SATSE, sobre las condiciones del hospital en Torrejón: "Más de la mitad de la plantilla se ha marchado"

La delegada de SATSE en Madrid ha indicado que en el hospital ha habido "muchos cambios" en poco tiempo. Un hecho al que se suman las condiciones laborales. "A pesar de ser público, tenemos condiciones de clínica privada".

Tania García, delegada de SASTE, sobre las condiciones del hospital en Torrejón: "Más de la mitad de la plantilla se ha marchado"

Tania García, delegada SATSE en Madrid, ha hablado sobre la situación en el hospital de Torrejón, confesando que no le sorprenden los audios que han salido a la luz dando instrucciones de que hay que alargar las listas de espera.

"Es una empresa privada que gestiona un servicio público", ha señalado, explicando que lo privado depende de un presupuesto anual. "Si no da, no hay de dónde se pueda sacar", ha recalcado.

En cuanto a qué está pasando en el hospital, Tania García ha indicado que ha habido "muchos cambios" en poco tiempo en la dirección. Una situación a la que se ha sumado algo que se lleva forjando desde hace muchos años, que son las condiciones laborales.

"A pesar de ser un hospital público, tenemos condiciones de clínica privada", ha destacado, confesando que más de la mitad de la plantilla "se ha marchado" en los últimos cinco años. "Muchos de ellos se van porque no están de acuerdo con las decisiones del hospital. Esto es un problema", ha advertido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mónica García solicita por carta al Gobierno de Ayuso abrir una investigación a Ribera Salud y al grupo Quirón: "Vamos a llegar al fin"
  2. El subdirector de Emergencias declara que ya tenía el ES-Alert redactado a las 17:45, pero Pradas y Mompó no le dejaron enviarlo
  3. Los repugnantes mensajes del líder del PSOE de Torremolinos a una militante: "Iré depilado por si tienes un desliz"
  4. José Luis Ábalos recurre su ingreso en prisión por "ausencia de indicios": "Seguiré luchando"
  5. Salen a la luz imágenes inéditas de 'la isla de la pedofilia' de Jeffrey Epstein, epicentro de sus abusos
  6. Rosalía anuncia ocho conciertos en Madrid y Barcelona para presentar 'Lux': fechas y cuándo comprar las entradas