Tania García, delegada de SATSE, sobre las condiciones del hospital en Torrejón: "Más de la mitad de la plantilla se ha marchado"

La delegada de SATSE en Madrid ha indicado que en el hospital ha habido "muchos cambios" en poco tiempo. Un hecho al que se suman las condiciones laborales. "A pesar de ser público, tenemos condiciones de clínica privada".

Tania García, delegada SATSE en Madrid, ha hablado sobre la situación en el hospital de Torrejón, confesando que no le sorprenden los audios que han salido a la luz dando instrucciones de que hay que alargar las listas de espera.

"Es una empresa privada que gestiona un servicio público", ha señalado, explicando que lo privado depende de un presupuesto anual. "Si no da, no hay de dónde se pueda sacar", ha recalcado.

En cuanto a qué está pasando en el hospital, Tania García ha indicado que ha habido "muchos cambios" en poco tiempo en la dirección. Una situación a la que se ha sumado algo que se lleva forjando desde hace muchos años, que son las condiciones laborales.

"A pesar de ser un hospital público, tenemos condiciones de clínica privada", ha destacado, confesando que más de la mitad de la plantilla "se ha marchado" en los últimos cinco años. "Muchos de ellos se van porque no están de acuerdo con las decisiones del hospital. Esto es un problema", ha advertido.

