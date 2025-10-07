Análisis
Ainhoa Martínez analiza el cambio de Junts con Sánchez, de un "no a todo" a un "sí sin estridencias": "Deja a Podemos solo en su estrategia de estrangulamiento al Gobierno"
La periodista Ainhoa Martínez analiza en este vídeo la posición tanto de Junts como de Podemos con el Gobierno tras el "sí" que han dado los de Puigdemont a aprobar el embargo de armas a Israel.
Finalmente será este miércoles cuando se produzca la votación de la aprobación del embargo de armas a Israel, que sigue en el aire a la espera de conocer el voto de Podemos. Los de Junts per Catalunya ya afirmaron que votarían a favor, algo que la periodista Ainhoa Martínez, de 'ABC', quiere analizar ya que es, sin duda, "muy interesante" por el escenario político que se dibuja.
"Hemos visto a un Junts que ha pasado del "no" a todo en el que estaba a un "sí" sin estridencias, no ha habido cuestiones que se pidan a cambio y de una forma muy discreta anunció la semana pasada que votaría que "sí", lo cual deja a Podemos aislado en su estrategia de estrangulamiento al Gobierno", afirma Martínez.
Por tanto, añade, "lo que vamos a ver (este miércoles en el Congreso) es hasta dónde está dispuesta a llegar Podemos en esa estrategia de negarle todo al Gobierno", algo que, según Martínez, manda un mensaje de cara a la negociación de los Presupuestos.
Esto es, "si el Gobierno consiguiera atar todos los votos, excepto los de Podemos, ¿estarían dispuestos a dejar caer unos prespuestos de un Gobierno progresista con avances en derechos sociales?", pregunta Martínez, concluyendo que cree que "la fórmula que vamos a ver con el embargo de armas será la que se puede intentar reeditar para los Presupuestos".
