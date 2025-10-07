Ainhoa Martínez, tajante tras el fallo de las mamografías: "No entiendo que Juanma Moreno no haya cesado a su consejera"

"Hay que asumir responsabilidades políticas aunque eso no vaya a devolver la vida a ninguna de las mujeres que la hayan perdido", afirma la periodista Ainhoa Martínez. En el vídeo, su análisis completo.

Tras conocer que la asociación Amama ha comunicado que hay "varias mujeres muertas ya" por retrasos en el cribado del cáncer de mama, la periodista de 'ABC', Ainhoa Martínez, ha señalado que si ya era grave antes, ahora que ya hay sospechas, es todavía mucho más grave.

"La tan denostada política es clave, porque con política puedes salvar vidas. Los cribados no tienen ningún sentido si no se les hace un seguimiento posterior", afirma la periodista, recordando que esa prevención depende de que el tumor esté en una estadio I o III y que las probabilidades de curación sean por tanto, mayores o menores.

Por otro lado, subraya Martínez, "la falta de sensibilidad" y "empatía" a nivel político: "Me parece de una degradación moral absoluta, Juanma Moreno es un líder que tiene mucho olfato político y no entiendo cómo no ha cesado ya a su consejera", y concluye que "hay que asumir responsabilidades políticas aunque eso no vaya a devolver la vida a ninguna de las mujeres que la hayan perdido". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.