Aguirre, sobre el escándalo del Hospital de Torrejón: "No tiene muy buen aspecto. Si hay que rescindir el contrato se rescinde"

"Las concesiones tienen un contrato y en un contrato se prevén faltas leves, faltas graves y faltas muy graves y se puede llegar a la rescisión", ha señalado Aguirre, quien ha indicado que "vamos a ver qué es lo que hay de cierto en todo esto".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido que "no tiene muy buen aspecto" el escándalo de Ribera Salud, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón y cuyo CEO instó a alargar listas de espera para aumentar beneficios. Aun así, ha señalado que "la Comunidad de Madrid será implacable".

Al ser preguntada sobre si le preocupa las noticias sobre el hospital de Torrejón y las carencias de la gestión privada de hospitales públicos, Aguirre ha matizado que "esto que dice no es así", en referencia a "las carencias de la gestión privada". "El hecho de que se haya producido en una concesión de un hospital de titularidad pública a una empresa privada... Las concesiones tienen un contrato y en un contrato se prevén faltas leves, faltas graves y faltas muy graves y se puede llegar a la rescisión", ha señalado.

De esta manera, ha indicado que "vamos a ver qué es lo que hay de cierto en todo esto, pero no tiene muy buen aspecto". Aun así, ha hecho hincapié en que está "segura" de que la Comunidad de Madrid "será implacable".

"Si hay que rescindir el contrato se rescinde. Se saca a concurso y vendrá otra empresa. Porque lo que no puede hacer la señora ministra es ocultar la huelga de médicos que tiene ella convocada", ha añadido Pradas a preguntas de laSexta.

