El marido de Esperanza Aguirre, condenado a pagar 853.000 euros por apropiarse de un Goya de su familia

Los detalles Fernando Ramírez de Haro vendió al empresario Juan Miguel Villar Mir una obra valorada en cinco millones de euros que pertenecía a la familia con la promesa de devolver a sus hermanos la parte que les correspondía, pero nunca les abonó ese dinero.

El Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid ha condenado a Fernando Ramírez de Haro, esposo de Esperanza Aguirre, a pagar 853.732,83 euros a su hermano Íñigo por la venta de un cuadro familiar de Goya. En 2012, Ramírez de Haro vendió la obra al empresario Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros, comprometiéndose a devolver a sus hermanos su parte correspondiente. El juzgado ha determinado que el documento firmado en 2024, en el cual se comprometía a pagar a sus hermanos, es vinculante. Además, se sumarán intereses que podrían elevar la cuantía total hasta el millón de euros.

El Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid ha condenado a Fernando Ramírez de Haro, Marido de Esperanza Aguirre, a pagar 853.732,83 euros a uno de sus hermanos por el cuadro familiar de Goya que vendió en 2012 para salvarse de la ruina.

La sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, detalla que el marido de Aguirre vendió al empresario Juan Miguel Villar Mir la obra, que pertenecía a la familia, por más de cinco millones de euros, incumpliendo su promesa de devolverle a cada uno de sus hermanos la parte que les correspondía.

La sentencia obliga al conde de Bornos a pagar a su hermano Íñigo la cantidad correspondiente, además de unos intereses que podrían elevar la cuantía total hasta el millón de euros.

Al verse acorralado por las deudas, Ramírez de Haro pactó con sus hermanos la venta de esta obra para hacer frente a su crítica situación económica con el compromiso de que les abonaría su parte (unos 850.000 euros a cada uno) cuando dispusiera del dinero, dejando constancia por escrito del acuerdo: "Don Fernando ha tomado la decisión de entregar a cada uno de sus cuatro hermanos y su sobrina la cantidad de 853.732,83 euros".

En la sentencia, el Juzgado considera que este documento no es "una mera declaración de intenciones sin efectos obligatorios", lo que tumba la línea principal de la defensa del marido de Aguirre. De esta forma, se considera probado que "el documento expresa una verdadera voluntad", por lo que la obligación de devolver el dinero a los hermanos es "patente y manifiesta".

Asimismo, se descarta que Ramírez de Haro quede exonerado de pagar esa deuda al no haber quedado por escrito el plazo concreto en el que se devolvería el montante: "No impide la exigibilidad de la deuda al considerarse que ha transcurrido un tiempo prudencial que no admite más dilaciones en el cumplimiento de lo acordado, pues han existido propuestas diversas para hacerla efectiva".

De esta forma, Fernando Ramírez de Haro deberá pagar 853.732,83 euros a su hermano Íñigo, además de las costas procesales y unos intereses que podrían elevar el montante total hasta el millón de euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.