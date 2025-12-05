Ahora

Escándalo sanitario

Fernando Berlín, ante el escándalo del hospital de Torrejón: "Esto es la punta del iceberg"

El periodista ha indicado que lo ocurrido ha dejado retratado un "modelo al completo". "Lo que hemos conocido es un caso, ¿pero alguien cree que existiendo este mecanismo no lo están usando en otros hospitales?", ha criticado.

Fernando Berlín, ante el escándalo del hospital de Torrejón: "Esto es la punta del iceberg"

Fernando Berlín ha señalado que lo ocurrido en el hospital de Torrejón es solo "la punta del iceberg", indicando que con esto "ha quedado retratado un modelo al completo".

"El problema es cuando el paciente se convierte en cliente", ha destacado, explicando que lo que este caso ha dejado reflejado es que no existía un "mecanismo de fiscalización" sobre esto.

El periodista ha indicado que esto demuestra la capacidad que tiene cualquier ejecutivo de uno de estos hospitales para forzar, detener o retrasar listas de espera. "Ha quedado desnudado el sistema", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para advertir que, aunque se hable de este hospital por los audios que han salido a la luz, ocurre también en otros. "Lo que hemos conocido es un caso pero, ¿alguien cree que existiendo este mecanismo no lo están usando en otros hospitales?", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. "La cosa se complica en Utiel": el mensaje de Pradas a Mazón antes de su comida en 'El Ventorro' a las 14:11 y que no tuvo respuesta
  2. Ayuso promete erradicar "cualquier mala práctica" tras el escándalo del Hospital de Torrejón pero evita romper con Ribera Salud
  3. El PSOE suspende de militancia a su líder en Torremolinos tras la apertura de diligencias por acoso sexual
  4. Guardiola recrimina a Abascal su "tufo machista" tras insinuar que no tiene "cintura política" y que "quizá el PP tenga que cambiar de candidato"
  5. La niña de cuatro años sobrevivió en Alzira porque su madre no hizo caso al anestesista y la llevó al hospital
  6. El puente de diciembre estará marcado por el calor y la niebla: los termómetros recogerán hasta 24ºC