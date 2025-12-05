Fernando Berlín, ante el escándalo del hospital de Torrejón: "Esto es la punta del iceberg"

El periodista ha indicado que lo ocurrido ha dejado retratado un "modelo al completo". "Lo que hemos conocido es un caso, ¿pero alguien cree que existiendo este mecanismo no lo están usando en otros hospitales?", ha criticado.

Fernando Berlín ha señalado que lo ocurrido en el hospital de Torrejón es solo "la punta del iceberg", indicando que con esto "ha quedado retratado un modelo al completo".

"El problema es cuando el paciente se convierte en cliente", ha destacado, explicando que lo que este caso ha dejado reflejado es que no existía un "mecanismo de fiscalización" sobre esto.

El periodista ha indicado que esto demuestra la capacidad que tiene cualquier ejecutivo de uno de estos hospitales para forzar, detener o retrasar listas de espera. "Ha quedado desnudado el sistema", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para advertir que, aunque se hable de este hospital por los audios que han salido a la luz, ocurre también en otros. "Lo que hemos conocido es un caso pero, ¿alguien cree que existiendo este mecanismo no lo están usando en otros hospitales?", ha zanjado.

