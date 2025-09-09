Afra Blanco, tajante contra Feijóo: "Llamar 'hijo de puta' al presidente del Gobierno es insultar a los votantes del PP que se definen de 'centro'"

La sindicalista Afra Blanco critica el vídeo que el líder del PP subió a su Instagram titulado 'Me gusta la fruta', frase que acuñó Isabel Díaz Ayuso. En el vídeo, todos los detalles.

Desde que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo dejase Galicia y tomase la dirección del PP, en sustitución de Pablo Casado, en 2002, ha endurecido, y mucho, su discurso: Feijóo se ha convertido al 'ayusismo'y desde Génova optan hoy por la línea más dura para acercarse a Vox y recuperar, según ellos, a parte de su electorado que se ha ido al partido de Santiago Abascal.

Pero, como asegura la sindicalista Afra Blanco, en Al Rojo Vivo, "lo primero que no ha entendido el PP es que Vox no nació contra el PSOE, sino del divorcio con el PP".

Por otro lado, y en cuanto a la polémica surgida por el vídeo que el propio Feijóo subió a sus redes sociales en la que cantaba una canción haciendo referencia a algunas frutas en un bar de A Coruña y tituló: 'Me gusta la fruta', Blanco lo critica también con contundencia.

"Llamar 'hijo de puta' al presidente del Gobierno es estar insultando a los votantes del PP que se definen de 'centro'. ¿Qué opinan los votantes de centro de que su líder llama 'hijo de puta' al presidente? Seguro que no están de acuerdo", afirma la sindicalista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.