Afra Blanco señala que quiere ser "cautelosa" hasta leer la sentencia al FGE, pero destaca: "No sé cómo se revela algo que ya se conoce"

La sindicalista ha querido mostrarse prudente en Al Rojo Vivo al no haber leído la sentencia contra el fiscal general del Estado, pero ha confesado que sigue manteniéndose "muy crítica" con la condena del Supremo.

Casi tres semanas después de que el Tribunal Supremo condenara al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados, la Sala Penal ha hecho pública la sentencia.

Afra Blanco ha señalado en Al Rojo Vivo que durante este tiempo se han estado haciendo muchas "elucubraciones", dejando claro que la culpa de esto es del Supremo por haber sacado un fallo "antes que el propio redactado".

Ahora, ha reconocido que prefiere leer la sentencia al completo antes de dar una opinión, aunque ha confesado que ella sigue sin entender cómo "se revela algo que ya se conoce".

La sindicalista ha explicado que, sobre todo, quiere leer los dos votos particulares, indicando que parece que al final la condena "ha sido por todo". "Quiero ser cautelosa y leer la sentencia, pero me mantengo crítica", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.