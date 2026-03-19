Afra Blanco reflexiona sobre la guerra de Irán: "Lo urgente ahora no son los Presupuestos, sino tener un escudo social"

La sindicalista Afra Blanco asegura que los presupuestos son muy importantes, pero "entre lo urgente y lo importante, me quedo con lo urgente", que son aprobar medidas para afrontar los efectos económicos por la guerra en Irán.

Pedro Sánchez ha alejado este jueves la posibilidad de presentar este mes el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, como estaba previsto hasta ahora, para centrarse en responder a los efectos de la guerra en Irán. Así lo ha asegurado el presidente del Gobierno en declaraciones a los medios a su llegada a Bruselas a la reunión del Consejo Europeo.

La sindicalista Afra Blanco asegura que los presupuestos son muy importantes y que ya se deberían haber presentado, pero "entre lo urgente y lo importante, me quedo con lo urgente". Básicamente, argumenta Blanco, porque "así lo reclama el bolsillo de las gentes".

Por tanto, insiste Blanco, "ahora mismo, lo urgente es tener un escudo social, tan urgente como que ojalá y ya lo tuviéramos". Por tanto, "lo urgente es el Consejo de Ministros extraordinario y esas medidas coyunturales y estructurales, precisamente pensando en el bolsillo de esas personas", remata Blanco.

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