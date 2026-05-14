Afra Blanco reacciona al viaje de Ayuso a México: "Siempre he pensado que la política sirve para tender puentes, no para nostalgias imperialistas"

La sindicalista Afra Blanco reflexiona y analiza la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, donde, además de las polémicas vividas en el país, a su vuelta ha acusado al Gobierno de haberla puesto en "peligro".

El polémico viaje de Isabel Díaz Ayuso a México sigue coleando, ya que sigue acusando al Gobierno de España de haberla puesto en peligro en el país, y sigue con sus acusaciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid defiende que "México no existió hasta que llegaron los españoles" y denuncia el "clima de boicot" que sufrió durante su viaje.

Realmente, tal como afirma la sindicalista Afra Blanco, "esto va de saber qué estuvo haciendo la presidenta madrileña, de entender que si realmente estuvo ante un riesgo inminente, que no se lo deseo a nadie, por qué no se vino antes o por qué no lo comunicó. Y de, sobre todo, dejar claro que inversiones cero, porque esas inversiones que anunció ya estaban comprometidas desde antes".

Por tanto, "no acabo de entender cuál fue el papel de representación de la Comunidad de Madrid que la llevó a México", añade Blanco, haciendo una clara reflexión: "Siempre he pensado que sirve para tender puentes, no para nostalgias imperialistas".

Igualmente, es importante recordar, según Blanco, que "en el año 2007 esta España fue la que le enseñó al mundo que se puede discrepar de las ideas, pero no faltar. Y se lo explicó Zapatero a Chávez cuando éste llamó facha a Aznar".

Y hoy, añade y concluye Blanco, "ya no son ellos los que nos están insultando, sino que somos los españoles o parte de los españoles los que estamos insultando a otros países llamándoles narcoestado o dictadura de ultraizquierda. Creo que nos lo tenemos que hacer mirar, o que el pueblo de Madrid se lo tendría que hacer mirar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.