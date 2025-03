Afra Blanco, sobre Mazón tras su encuentro con las víctimas: "Tiene que pedir disculpas públicamente, el perdón no se esconde"

Tras el encuentro de Mazón con algunas víctimas de la DANA, al que, por cierto, llegó tarde, la sindicalistaAfra Blancosostiene que son las víctimas quienes tienen que evaluar el perdón que supuestamente les ha pedido el president a puerta cerrada: "Porque ese dolor y esa sensación se tienen que respetar", admite Blanco.

Pero el perdón -añade- "no se esconde entre cuatro paredes. Un político, que además es el responsable de la gestión, no puede ocultar el perdón. Porque cuando se le pregunta hoy si pidió perdón a las víctimas, él no responde", argumenta.

Por otro lado, Blanco considera "tramposo" que aún hoy se siga señalando a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ): "La juez lo deja claro en su auto. Dejó claro que se convocó tarde al Cecopi, que la alerta se envió tarde... Y que, además, el president no estuvo, ni sabemos aún dónde estuvo. Por todo esto y más, tiene que pedir disculpas públicamente", concluye la sindicalista. En el vídeo podemos ver completa su intervención.