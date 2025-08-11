Afra Blanco carga contra el PP tras la polémica en Jumilla: "Donde necesita a Vox, no le cuesta nada doblegarse"

La sindicalista ha confesado que está cansada de la "hipocresía" de PP y Vox, reconociendo que cree que la actuación que ha marcado el Gobierno en este asunto es "la adecuada" por los valores "democráticos y de convivencia".

Afra Blanco se ha pronunciado de forma tajante sobre la polémica en Jumilla (Murcia), dejando claro que la verdadera razón de la medida adoptada por PP y Vox es "discriminatoria".

Un momento que ha aprovechado para destacar que al Partido Popular lo encontramos cada vez más "a la extrema derecha". "Allí donde no necesita a Vox parece mantener una cierta esencia, pero donde lo necesita, no le cuesta nada doblegarse", ha indicado.

La sindicalista ha confesado que está cansada de la "hipocresía" de ambos partidos. "Vox alardea de querer defender a las mujeres, pero no las encontramos en ningún minuto de silencio ni en ninguna manifestación", ha señalado.

Además, ha explicado que también les encontramos defendiendo "la libertad", pero "solo la suya, la que nos dice cómo pensar, cómo ser, e incluso como vestir".

Por tanto, ha reconocido que la actuación que ha marcado el Gobierno en este asunto, impugnando el acuerdo de PP y Vox que veta las celebraciones musulmanas en polideportivos, es "la adecuada" por los valores democráticos, de convivencia, éticos y morales.