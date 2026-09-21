La contundente respuesta de Ferreras ante el ataque a un diputada de Ceuta Ya: "Aboslutamente intolerable"

En Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras condena de forma rotunda el ataque a una diputada ocurrido este domingo en Ceuta. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, condena de forma tajante lo ocurrido este domingo en la ciudad de Ceuta: el coche de una diputada de Ceuta YA, Julia Ferreras, fue atacado por manifestantes, unos altercados en los que varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra el vehículo, que tuvo que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía.

"Es alucinante. Sea quien sea, el hinchamiento no es aceptable, de ninguna de las maneras. Pero es que encima era una señora de Ceuta, una diputada", condena y lamenta Ferreras.

"Es absolutamente intolerable, esto de la justicia por su mano...", critica Ferreras, señalando la condena que ha habido ya por parte del Gobierno de Ceuta: "La violencia no es una alternativa", ha señalado su presidente, Juan Jesús Vivas.

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