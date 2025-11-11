El abogado Emilio Calatayud, contundente sobre el fiscal general del Estado: "Yo hubiera dimitido"

El abogado valora en Al Rojo Vivo el comportamiento de Álvaro García Ortiz desde que fue imputado, así como las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la "inocencia" del fiscal. En el vídeo, los detalles.

El abogado Emilio Calatayud es claro acerca del comportamiento que ha mantenido el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de haber sido imputado en un presunto delito de revelación de secretos: "Yo hubiera dimitido", asegura contundente.

Por otro lado, el abogado también ha opinado sobre las declaraciones que Pedro Sánchez ha emitido sobre este tema en una entrevista. El presidente manifestó claramente creer en la "inocencia" del fiscal, y por ello, está recibiendo fuertes críticas del PP: "Sánchez no pretende solo gobernar contra el Parlamento, sino dictar sentencias. Los tres poderes en uno. Eso solo tiene un nombre: dictadura", ha señalado Cayetana Álvarez de Toledo.

"No creo que Sánchez vaya a coaccionar al Supremo, que ya ha demostrado que es independiente", asegura el abogado, quien además valora que lo que ha opinado Sánchez "está mal opinado", pero que "las opiniones son libres, al igual que lo que estoy haciendo yo ahora", concluye Calatayud.

