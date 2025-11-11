Alán Barroso, al conocer que Mazón fue avisado de las inundaciones en Utiel desde El Ventorro: "Nos hemos quedado cortos llamándole psicópata"

Las revelaciones sobre las llamadas que recibió Mazón durante la DANA, cuando ya se alertaba de inundaciones y de la UME bloqueada, provocan la crítica de Barroso, que además recuerda, sobre el futuro del Consell, que "el PP propone, pero Vox es quien elige".

Nuevos detalles han salido a la luz sobre las llamadas que recibió el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, mientras la DANA inundaba la provincia de Valencia y él se encontraba en una comida con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro.

Según ha podido confirmar laSexta, a través de fuentes vinculadas a la causa abierta por la DANA de ese día, Salomé Pradas llamó a Mazón a las 17:37 horas para informarle de que había personas atrapadas en los tejados en Utiel, que la localidad estaba completamente inundada y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) no podía acceder.

El analista Alan Barroso ha sido contundente en Al Rojo Vivo al valorar esta información: "A Mazón se le ha llamado muchas veces psicópata y creo que nos hemos quedado cortos. Saber lo que estaba pasando, recibir llamadas diciéndole lo que ocurría y responder 'de acuerdo' para seguir con lo que estuviera tomando, porque a las seis de la tarde no estaba comiéndose un potaje de garbanzos, eso lo aseguro".

Barroso también ha despejado cualquier duda sobre el papel de PP y Vox en la negociación para la sucesión: "El PP no elige a su candidato: el PP propone uno. Quien decide quién será el próximo president es Vox, que tiene que votar a favor o en contra. El PP propone; Vox elige".

Y ha lanzado un último aviso sobre el escenario que se abre ahora: "Veremos si a Vox le interesa poner a un candidato pelele mientras los valencianos —y, sobre todo, las víctimas— esperan poder volver a las urnas, que es lo que están pidiendo".