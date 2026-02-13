Navarrete, Valeria Vegas y Jabois se confiesan sobre sus "habilidades en la cama" y apps de ligar

Los invitados de 'Especialita' hablan sin filtros sobre la exclusiva "app de celebrities", ponen nota a su desempeño en la cama y debaten si duele más que hagan reír a tu pareja o que se la lleven a la cama.

Eduardo Navarrete, Valeria Vegas y Manuel Jabois se sinceran ante Susi Caramelo sobre si han utilizado alguna vez la "app de celebrities" para ligar. Una red exclusiva para famosos de la que a Susi Caramelo le han dado la patada.

Eduardo Navarrete confiesa que "no lo ha intentado por pereza". "Me han dicho que te sale gente de todo el mundo. No quiero hablar con alguien de Nueva York; si no voy a rematar la faena, no tengo tiempo", ríe el diseñador. Jabois, por su parte, asegura haber "tenido suerte" en estas cuestiones, ya que nunca ha utilizado una app para ligar.

¿Hacer el amor o reír?

Para Jabois y Susi Caramelo, que alguien haga reír más a tu pareja que tú duele. "Prefiero que le hagan el amor a mi pareja antes que le hagan reír más que yo", asegura el escritor, confesando que es una situación que "le da mucha rabia".

Una reflexión con la que se siente indentificada la humorista: "Me dedico a la comedia. No soporto que alguien haga reír a mi pareja más que yo. En la cama me da igual la nota que me ponga, pero tengo que ser la más graciosa", comparte Susi.

¿Qué nota se ponen los invitados en la cama?

Valeria se describe como una auténtica "catwoman, en su cabeza". "Pero un 7,5. Soy vaga, soy comodona", ríe la periodista. Navarrete, por su parte, tira por todo lo alto: "Yo, un 10. Soy un 'fucker' total. Me implico muchísimo, lo doy todo y, cuando veo que no es recíproco, dentro de la versatilidad que puedo ofrecer, me da coraje".

Jabois, por su parte, decide pasar la palabra: "Me corto un brazo antes de ponerme una nota en la cama".

