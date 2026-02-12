Susi Caramelo se infiltra en la app secreta de "ligoteo" para famosos: "Según me han contado, es más fácil ser Papa"

La cómica sale a la calle y se crea un perfil para descubrir cómo funciona la exclusiva app de citas para celebridades, sus estrictos requisitos de acceso, las estrellas que han logrado entrar y las que han sido rechazadas.

Susi Caramelo sale a la calle para conocer si la gente sabe de la app de ligoteo para famosos, de la que no puede desvelar el nombre porque "no queremos que nos metan un puro". "En España hay 4 millones de personas con ganas de rozarse y andan buscando con quién", bromea la cómica.

Drew Barrymore, Olivia Rodrigo, Ben Affleck, Alba Carrillo o Mónica Cruz han reconocido ser miembros. Sin embargo, no basta con ser famoso. Estrellas como Demi Lovato o Yola Berrocal fueron rechazadas. Solo unos pocos pueden entrar, y para admitir a alguien votan 500 miembros. "Según me han contado, es más fácil ser Papa que estar en esa app", ríe Susi.

La app de "ligoteo" funciona con un estricto código de confidencialidad: hay que solicitar acceso y luego esperar a que te contesten. Derribando ese muro, Susi Caramelo se adentra de lleno y comienza a rellenar algunas de las pautas para acceder.

Requisitos para entrar en la app

Tener una profesión interesante o creativa.

Demostrar influencia real, no solo números en redes sociales.

real, no solo números en redes sociales. Tener un perfil atractivo que transmita confianza, creatividad y misterio.

que transmita confianza, creatividad y misterio. Poseer un iPhone. "Se ve que esta app no está hecha para teléfonos de pobres", ríe Susi.

"Se ve que esta app no está hecha para teléfonos de pobres", ríe Susi. Contar con referencias: "Una recomendación de un miembro actual es crucial para ser aceptado", explica la presentadora.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo se crea el perfil y si, finalmente, Susi logra el acceso a la exclusiva app de ligoteo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.