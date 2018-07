Una joven comparte cómo es su vida sin intestino, colon ni ano para ayudar a personas en su misma situación

Aimee Rouski, una joven británica, ha compartido en las redes sociales unas fotografías de su bolsa de ileostomía para concienciar acerca de las discapacidades físicas que muchas veces pasan desapercibidas para la sociedad.

En el post de Facebook que ha compartido se pueden observar fotografías de su bolsa y también de las cicatrices que tiene en sus piernas. Ella explica que padece la enfermedad de Crohn, que provoca la inflamación de los intestinos y que tuvo que someterse a una operación de cirugía en la que le extirparon el recto, el colon y el intestino y que además le tuvieron que extraer los músculos de los muslos para cubrir las heridas que eso le provocó.

"He querido hacer esto desde hace tiempo porque siempre veo post positivos sobre el cuerpo referidos al peso, pero no por muchas discapacidades, enfermedades invisibles”, señala Aimee en el escrito. “Mi enfermedad de Crohn me ha dejado con una ileostomía permanente, sin intestino grueso, colon, recto, ano y los músculos internos del muslo", señala.

Aimee explica que publica las fotos para ayudar a otras personas en su situación: "Siempre he estado bien con las cosas que me han pasado pero algunas personas tienen dificultades para aceptar esas cosas, pero eso quiero decir esto. Nadie lo sabrá a no ser que se lo digas. La gente que lo sabe te seguirá queriendo y te seguirá encontrando bella. Tu enfermedad no es nada de lo que avergonzarse". Sus palabras se han hecho virales.