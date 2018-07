La broma de una web porno que 'alegró' a miles de internautas

El día a día, el trabajo, los niños...la rutina en sí deja muy poco espacio para el humor. Si hay un día internacional para todo, también lo hay para reír. El tradicional español 'Día de los inocentes', o el 'April's Fool' de los estadounidenses. Distinto nombre, distintas fechas, pero mismo fin: gastar bromas.

Y es que parece que tenemos la obligación de fijar un día en el calendario y que no nos quede más remedio que sacar la gracia que llevamos dentro y lanzarnos a gastar bromas.

El humor tiene cabida en cualquier ámbito de la vida, y el sexo no podía ser menos. Coincidiendo precisamente con 'April's Fool' la página de pronografía más grande del mundo quiso dar un plus de alegría y placer a sus usuarios.

Mundialmente conocida como PornHub, lo que en español vendría siendo algo así como 'concentración de porno', decidió disfrazarse y convertirse por un día en CornHub, o lo que es lo mismo, 'concentración de maíz'.

Cuál sería la sorpresa de sus usuarios, que al acceder a la habitual página X en lugar de encontrar la tradicional vista con miniaturas de vídeos eróticos, estos habían sido sustituidos por deliciosas mazorcas de maíz.

Los usuarios, lejos de enfadarse, se mostraron encantados y las reacciones en las redes no se hicieron esperar. Y es que lo que en su día fue un tema tabú, como el sexo y más aún el porno, se ha quitado poco a poco 'las vergüenzas' y los había quienes se mostraban encantadísimos de navegar tranquilamente por el sitio web desde el trabajo, sin reparos a la hora de compartirlo con el mundo en sus perfiles de twitter.

Aunque ¡ojo! un solo toque de varita, es decir, un clic de ratón sobre alguna de las sabrosas mazorcas y la página adquiriría su apariencia habitual.

*watching video of corn being buttered on CornHub*



Alannah: I actually....kind of like this