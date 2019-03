Una aerolínea oferta vuelos gratis durante un año a quienes borren sus fotos de Intagram

La aerolínea 'low cost' Jetblue ha llevado a cabo una campaña de marketing viral por la cual se compromete a dar vuelos gratis durante un año a aquellos viajeros que borren todas sus fotos de Intagram.

Tal y como han publicado en su página web, quienes que quieran ganar el premio deberán eliminar todas las instantáneas para dejar el muro de la red social en blanco y subir una imagen personalizada con el lema 'All you can...' (Todo lo que puedas...) y con el hashtag '#AllYouCanJetsWeepsTakes'.

"Con una pizarra social en blanco, los participantes pueden crear subir una publicación con todos los destinos y actividades que podrían capturar y compartir utilizando el pase ganador", ha explicado JetBlue.

El peculiar concurso, que termina el próximo 8 de marzo, tendrá tres ganadores, aunque no se sabe si estos podrán compartir sus vuelos con un acompañante.