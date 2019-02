El Ayuntamiento de Totalán va a transformar la 'zona cero' del rescate del pequeño Julen en un nuevo espacio visitable, según informa 'La Opinión de Málaga' tras hablar con el alcalde Miguel Ángel Escaño.

Sería un homenaje al niño y a los cientos de voluntarios que en dos semanas de operativo de rescate "dieron la mejor lección de solidaridad posible", apunta el edil. El enclave quedó totalmente transformado tras la acción de perforadoras y maquinarias pesadas que trabajaron para sacar del pozo al niño de dos años.

Según el diario, algunos vecinos señalan que podría también erigirse un monumento a a la Brigada Central de Salvamento Minero, aunque otras optan por la opción de establecer en el Dolmen del Cerro de la Corona "una especie de parque infantil" a modo de homenaje a Julen.

El padre de Julen habla por primera vez tras el rescate del cuerpo de su hijo: "Me maldigo, maldigo ese día. Cierro los ojos y veo el pozo"

El padre de Julen Roselló ha querido dar las gracias a todas las personas que se volcaron en el dispositivo de rescate de su hijo. "Sólo quiero dar las gracias y que no quede le queja. No quiero más entrevistas", asegura José Roselló, que afirma que nunca más volverá a ir al campo. "Me maldigo, maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí...".