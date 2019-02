El padre de Julen: "Me maldigo, maldigo ese día. Yo cierro los ojos y veo lo mismo, el pozo"

El padre de Julen, en una entrevista telefónica al diario Sur, ha querido agradecer todo el apoyo y medios brindados a la familia.

No quiere que queden como últimas palabras su mensaje pidiendo más medios para el rescate del pequeño y expresa su "eterno agradecimiento" a todo el operativo de rescate. "Nos hemos sentido muy arropados; aunque el dolor no me lo quite nadie, estaré eternamente agradecido por eso", apunta.

"Me maldigo, maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí..."

Ahora, la familia se enfrenta a la vida sin Julen. "Entras y ves los muñecos, las pelotas... Llevamos tres o cuatro días quedándonos en casa de un amigo", explica José Roselló, el padre del pequeño. Aún tiene la imagen del pozo y de hijo de dos años cayendo por el agujero, una escena que no puede evitar recordar. "Me maldigo, maldigo ese día. En qué mala hora fui yo allí... Ya no volveré a ir al campo. Ni me comeré más un plato de paella", añade.

Desde que sacaron del pozo el cuerpo sin vida de Julen, los padres del pequeño se están quedando en casa de unos amigos. El padre de Julen relata que los recuerdos de la casa son demasiados dolorosos. "Antes, vivíamos con mi familia, pero cuando pasó lo de Óliver (su primer hijo murió en 2017) nos tuvimos que ir porque todo eran recuerdos. Y ahora igual", añade.