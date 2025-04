Zahara de los Atunes se planta ante un "pelotazo urbanístico" que destrozará un paraje natural clave para el camaleón

Destrozar un paraje natural para construir más de 100 chalés de lujo. Es el proyecto urbanístico que ha tramitado el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) al que los vecinos de Zahara de los Atunes se oponen frontalmente.

Esta urbanización se situaría en una de las entradas principales del municipio, junto al río Cachón, en un entorno protegido. Lola Yllescas, representante de Ecologistas en Acción, asegura que esto "cambiaría la estructura del pueblo": "Es una zona inundable, se puede ver que está a la orilla del río".

Además, pondría en peligro a las especies características de la zona, especialmente al camaleón, y dificultaría el abastecimiento y la depuración del agua que llega a los hogares de Zahara.

Pero el impacto no solo será ambiental. Este "pelotazo" sería un negocio redondo para los promotores, pero ruinoso para decenas de comercios de la zona, ya que la hostelería vive de la experiencia que los usuarios tienen al estar en un paraje natural, y eso desaparecería con esta obra.

"A la gente le gusta, estar comiendo y ver los caballos y ahora se lo van a perder", relata a laSexta un trabajador de un restaurante de la zona.

No obstante, los vecinos aún tienen una última esperanza, ya que la decisión definitiva sobre este 'pelotazo' aún no tiene el visto bueno definitivo del Consistorio. "El ayuntamiento de Barbate lo que hace es tramitar y luego se dará el visto bueno o no", aclara Miguel Molina, alcalde de la localidad.

En las próximas semanas las autoridades locales decidirán si dan luz verde a un proyecto que cambiaría para siempre la vida de los vecinos de Zahara de los Atunes.