Las más de 79.000 plazas de los viajes del Imserso vuelan en tiempo récord: ¿qué hay detrás de su éxito?

Los detalles En apenas siete días se han agotado todas los viajes ofertados, formándose colas interminables en varias ciudades para lograr el destino soñado.

Completamente agotadas. En apenas una semana, y como suele ser habitual, las plazas para los viajes del Imserso han volado en tiempo récord. En esta ocasión, eran un total de 79.213 las que han durado menos de siete días a disposición de nuestros mayores, que han formado colas casi interminables desde la madrugada para visitar su destino soñado.

Porque son cerca de dos millones de pensionistas los que hay en España. Y aunque se pueden reservar hasta nueve viajes, las plazas son escasas y lograr una es harto complicado. Uno de los secretos de su éxito, los precios muy bajos en paquetes ya cerrados.

Para muchos de ellos, uno de estos viajes les sale más barato que quedarse en casa. Un ejemplo es el de Conchi, que cobra una pensión de 1.000 euros al mes y que gasta 600 en alquiler, 150 en facturas y 250 en comida. Sumando todo sale que para ocio hay un total de cero euros.

Mientras, un viaje del Imserso, de 10 días y con pensión completa sale por unos 250 euros. Así que muchos de ellos deciden viajar porque les sale más rentable que quedarse en casa.

Más extremo es todavía para los que viven en una residencia. El precio al mes no baja de 1.000 euros, y sale más barato irse de crucero que estar allí.

Es una forma de viajar y de descubrir España, pero últimamente también es una forma de vida para pasar los meses más fríos del año.

