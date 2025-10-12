Ahora

En Madrid

Un incendio calcina un local para fumar cachimbas en Usera: no hay que lamentar heridos

¿Qué ha pasado? En su interior se estaban llevan a cabo una serie de obras. Las llamas han dejado una gran cantidad de humo negro al quemarse fundamentalmente material aislante.

Los Bomberos, en un incendio en el distrito de UseraLos Bomberos, en un incendio en el distrito de UseraAgencia EFE
Un local dedicado a fumar 'shishas' o cachimbas ubicado en el distro madrileño de Usera ha quedado calcinado después de registrarse un incendio en su interior. El incidente no ha dejado ningún herido.

El local esta ubicado en el número 19 de la calle Pilarica donde, por causas que todavía se investigan, se ha originado un incendio a eso de las 08:00.

El inmueble, de unos 150 metros cuadrados, se encuentra en el bajo de un edificio de tres alturas. En su interior, según las primeras informaciones, se estaban llevando a cabo unas obras.

Al lugar han acudido siete dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Al llegar, las personas que se encontraban en el interior ya lo habían abandonado por su propio pie.

Las llamas han afectado a todo el local, en el que se ha generado una gran cantidad de humo negro que ha dificultado las labores de los Bomberos al arder fundamentalmente material aislante.

Una vez en el lugar, se han realizado las labores de ventilación, aunque ninguna persona ha resultado afectada.

