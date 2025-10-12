Más de 400.000 personas participan en la ofrenda floral a la Virgen del Pilar en Zaragoza

Los detalles Desde primera hora de este domingo, se han visto calles abarrotadas de gente y toneladas de flores para hacer el recorrido hasta la plaza, donde se decora el manto de la Pilarica.

Más de 400.000 personas y 50 toneladas de flores llenaron las calles de Zaragoza este domingo en una ofrenda a la Virgen del Pilar, en el marco del Día de la Hispanidad y el Día Grande de Aragón. En el recorrido hacia la plaza del Pilar, se instalaron puntos de avituallamiento, como el kiosco de Merche, que vendía principalmente bebidas. A las 14:00 horas, 43.000 personas ya habían dejado sus ramos, un 13% más que el año anterior. María Uriol, gerente de Zaragoza Cultural, destacó problemas de organización debido a que grupos asignados para la tarde usaban la fila de individuales, generando retrasos.

En el recorrido, encontramos puntos de avituallamiento, como el kiosco de Merche, que lo que más vende son bebidas. Además, una mujer, al ser testigo de la ofrenda, expresa que es "lo más maravilloso que hay en el mundo".

En España, este domingo se celebra el Día de la Hispanidad, pero en Aragón es el Día Grande, el de la Virgen del Pilar, donde la devoción se celebra con una ofrenda de flores que se pueden llevar a la plaza hasta las 22:30 horas.

A las 14:00 horas de este domingo, ya eran cerca de 43.000 las personas que habían depositado sus ramos de flores en la estructura de la plaza del Pilar, según la información facilitada por la gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol, lo que supone un 13% más de participantes que el año pasado a esa misma hora.

"Hemos detectado un problema que está ralentizando la entrada por individuales porque muchos grupos que tenían asignada hora durante esta tarde están entrando por la fila de individuales", ha apuntado Uriol, quien ha hecho un llamamiento "al respeto" por el resto de participantes "para que se intente guardar el horario que estaba asignado y evitar estos retrasos que están dándose ahora en individuales".

