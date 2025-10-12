Ahora

Una mujer de 69 años muere al atragantarse mientras desayunaba en un bar en Los Palacios

Los detalles A eso de las 10:00, un ciudadano dio el aviso de que una mujer se estaba ahogando y no podía respirar en un establecimiento en la calle Comunidad Autónoma La Rioja.

Una mujer de 69 años ha muerto en el municipio sevillano de Los Palacios al atragantarse mientras desayunaba en un bar, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en Andalucía.

Fue a eso de las 10:00 cuando un ciudadano avisó de que una mujer se estaba ahogando y tenía problemas para respirar en un establecimiento situado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja. En ese momento, se trasladaron al lugar efectivos de la Policía Local y al 061.

A pesar de los intentos de reanimar a la mujer no pudieron hacer nada para salvar su vida y finalmente murió en el propio establecimiento.

