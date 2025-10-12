Una mujer de 69 años muere al atragantarse mientras desayunaba en un bar en Los Palacios

Los detalles A eso de las 10:00, un ciudadano dio el aviso de que una mujer se estaba ahogando y no podía respirar en un establecimiento en la calle Comunidad Autónoma La Rioja.

Una mujer de 69 años falleció en Los Palacios, Sevilla, tras atragantarse mientras desayunaba en un bar, según informó el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía. El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, cuando un ciudadano alertó sobre la situación de la mujer, que tenía dificultades para respirar en un local de la calle Comunidad Autónoma La Rioja. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local y del servicio de emergencias 061. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, no lograron salvar su vida y la mujer murió en el establecimiento.

