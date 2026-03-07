¿Se volverá a repetir el histórico 'No a la guerra' que sacó a miles de personas a la calles de Madrid en el 2003? Así lo vivimos

Los detalles Han pasado 23 años desde que el rechazo al conflicto se convirtiera en un lema en nuestro país. Hemos salido a la calle para comprobar si, en la situación actual, podríamos volverlo a escuchar.

En 2003, miles de personas se manifestaron en Madrid con el lema "No a la guerra", uniendo a la sociedad en contra del conflicto. Durante los Premios Goya, figuras del cine como Marisa Paredes y el elenco de 'Los lunes al sol', que ganó cinco galardones, expresaron su rechazo a la guerra. Actualmente, resurge el mismo sentimiento, con ciudadanos manifestando su oposición a cualquier conflicto. Un hombre declara su rechazo a la guerra, mientras una mujer destaca el sufrimiento que causa. La sociedad, consciente del impacto humano y económico, reafirma su postura pacifista, diciendo nuevamente "no a la guerra".

Miles de personas salieron a las calles en 2003 en Madrid para decir alto y claro "No a la guerra". Ese lema unió a toda una sociedad hace 23 años.

El mundo del cine alzaba la voz en unos Goya en los que Marisa Paredes afirmaba que "hay que tener miedo a la guerra". Era la primera de muchos, incluyendo un reparto entero de 'Los lunes al sol', que fue galardonado cinco veces, y dejó clara su postura contraria al conflicto. Así, en ese momento, los que más voz tenían la usaron para luchar por la paz.

Ahora, la historia podría volver a repetirse. "Soy contrario a cualquier conflicto, a cualquier pelea y a cualquier guerra", expresa un hombre, mientras que una mujer declara que "la guerra solo trae tristeza y muertes que al final paga gente inocente".

Ya sea por el horror de las muertes o por la repercusión en el bolsillo con la subida del precio de la gasolina, la sociedad vuelve a tenerlo claro y vuelve a decir alto y claro: no a la guerra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.