Ahora

La sociedad rechaza el conflicto

¿Se volverá a repetir el histórico 'No a la guerra' que sacó a miles de personas a la calles de Madrid en el 2003? Así lo vivimos

Los detalles Han pasado 23 años desde que el rechazo al conflicto se convirtiera en un lema en nuestro país. Hemos salido a la calle para comprobar si, en la situación actual, podríamos volverlo a escuchar.

'No a la guerra'
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Miles de personas salieron a las calles en 2003 en Madrid para decir alto y claro "No a la guerra". Ese lema unió a toda una sociedad hace 23 años.

El mundo del cine alzaba la voz en unos Goya en los que Marisa Paredes afirmaba que "hay que tener miedo a la guerra". Era la primera de muchos, incluyendo un reparto entero de 'Los lunes al sol', que fue galardonado cinco veces, y dejó clara su postura contraria al conflicto. Así, en ese momento, los que más voz tenían la usaron para luchar por la paz.

Ahora, la historia podría volver a repetirse. "Soy contrario a cualquier conflicto, a cualquier pelea y a cualquier guerra", expresa un hombre, mientras que una mujer declara que "la guerra solo trae tristeza y muertes que al final paga gente inocente".

Ya sea por el horror de las muertes o por la repercusión en el bolsillo con la subida del precio de la gasolina, la sociedad vuelve a tenerlo claro y vuelve a decir alto y claro: no a la guerra.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza a Irán con una "destrucción total": "Han pasado de ser el matón al perdedor de Oriente Medio"
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. 'Furia Épica' del precio del petróleo: el crudo se dispara ante el bloqueo de Ormuz y la promesa incumplida de Trump
  4. Búsqueda por tierra, agua y aire: un helicóptero y perros para hallar al conductor desaparecido en el río Mogent
  5. Elena, una de las mujeres trabajadoras que hacen historia siendo cantera: "Este trabajo no tiene género"
  6. Ceses, expulsiones, traiciones y despechos: el clima más tenso al que se enfrenta Vox hasta la fecha