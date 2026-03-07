Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura, en Murcia

Imagen de archivo de efectivos de Policía Nacional, en colaboración con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) y bomberos de Murcia

Los detalles La zona donde ha sido localizado el hombre está parcialmente anegada debido al aumento del caudal del río registrado tras las intensas lluvias de las últimas horas.

Los servicios de emergencia de Murcia han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Segura, cerca del Puente de Hierro. Según la Policía Nacional, el fallecido era un hombre sin hogar que vivía en la zona, y se apunta a una muerte natural. Testigos alertaron sobre la presencia de una persona sumergida, lo que llevó a la intervención de la Policía Local y Bomberos. La zona está anegada por el aumento del caudal del río tras intensas lluvias. Junto al cuerpo, se encontró una maleta con pertenencias personales. La Policía Nacional investiga el suceso.

Los servicios de emergencia de Murcia han rescatado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Segura, cerca del Puente de Hierro, según han informado fuentes del 112. El fallecido era, según datos facilitados a 'SER Murcia' por la Policía Nacional, un hombre sin hogar que vivía en la zona y se apunta a una muerte natural.

Varios testigos alertaron sobre la presencia de una persona con medio cuerpo sumergido en el agua alrededor de las 10:54 horas, tras lo que se ha desplazado al lugar la Policía Local. Además, efectivos de Bomberos se desplazaron al lugar para extraer el cuerpo, que se encontraba inconsciente y sin signos vitales. La Policía Nacional también ha sido puesta al corriente del hallazgo y colabora en la investigación.

La zona donde ha sido localizado el cadáver está parcialmente anegada debido al aumento del caudal del río registrado tras las intensas lluvias de las últimas horas. Según ha publicado 'La Opinión de Murcia', junto al cuerpo se encontraba una maleta con pertenencias personales.

El incidente se produce en un contexto de fuertes precipitaciones en Murcia, que ha elevado el nivel del río Segura y generado ciertas dificultades en el acceso a las orillas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.